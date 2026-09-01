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Что стоит за слухами о второй волне мобилизации в ВС РФ

Что стоит за слухами о второй волне мобилизации в ВС РФ

К началу осенней кампании вопрос комплектования ВС РФ личным составом остается одной из наиболее обсуждаемых и чувствительных тем как в отечественном информационном пространстве, так и в аналитических центрах противника.

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