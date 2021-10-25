Кабмин Армении запланировал увеличить на 11% оборонный бюджет в 2022 году

Правительство Армении в 2022 году намерено увеличить на 11% оборонный бюджет, который составит 345 млрд драмов ($720 млн)Правительство Армении в 2022 году намерено увеличить на 11% оборонный бюджет, который составит 345 млрд драмов ($720 млн).