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Путин: власти будут решать проблемы военных, в том числе получивших ранения

Путин: власти будут решать проблемы военных, в том числе получивших ранения

Президент России Владимир Путин во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью "Золотая Звезда", заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.

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