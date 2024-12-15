Путин: власти будут решать проблемы военных, в том числе получивших ранения

Президент России Владимир Путин во время общения с героями специальной военной операции, награжденными медалью "Золотая Звезда", заявил, что российские власти будут заниматься решением проблем военнослужащих, в том числе получивших ранения.
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