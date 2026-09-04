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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферран о переходе в «ПСЖ»: «Луис Энрике мне как отец и всегда верил в меня»

Форвард Ферран Торрес рассказал о роли тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в его решении перейти в парижский клуб из «Барселоны».

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