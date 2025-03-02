Глава СК Бастрыкин: От атак ВСУ в российских регионах погибли более 650 человек

Ранения получили почти три тысячи гражданЖертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала специальной военной операции (СВО) стали 652 человек в российских регионах, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
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