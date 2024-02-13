Названы самые привлекательные направления для переезжающих из новых регионов

Миграционный поток из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей в остальные регионы страны по итогам 11 месяцев прошлого года составил немногим менее 88 тысяч человек.
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