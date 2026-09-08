"Реал" переиграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл миланский «Интер» в первом туре общего группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 2:1.
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