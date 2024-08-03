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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою UFC on ABC 7 в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит турнир UFC on ABC 7, в главном событии которого состоялся поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном (17-5) и Умаром Нурмагомедовым (18-0).

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