Росимущество не решило кого отправить в суд по иску о сносе строений на Приморской набережной Сочи Суд отреагировал — оставил иск без рассмотрения.
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Росимущество не решило кого отправить в суд по иску о сносе строений на Приморской набережной Сочи Суд отреагировал — оставил иск без рассмотрения.