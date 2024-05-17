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Росимущество не решило кого отправить в суд по иску о сносе строений на

Росимущество не решило кого отправить в суд по иску о сносе строений на Приморской набережной Сочи Суд отреагировал — оставил иск без рассмотрения.

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