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Международный день блина 25 февраля подарит веселые развлечения и вкусные блины

Международный день блина 25 февраля подарит веселые развлечения и вкусные блины

Международный день блина 25 февраля подарит веселые развлечения и вкусные блины Полина АвдотьеваУвлекательный праздник Международного дня блина, отмечаемый ежегодно 25 февраля, дарит возможность людям со всего мира насладиться вкусом ароматных блинов и провести время весело.

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