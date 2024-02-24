Международный день блина 25 февраля подарит веселые развлечения и вкусные блины Полина АвдотьеваУвлекательный праздник Международного дня блина, отмечаемый ежегодно 25 февраля, дарит возможность людям со всего мира насладиться вкусом ароматных блинов и провести время весело.