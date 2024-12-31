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Верховный шаман России предсказал хороший урожай в 2025 году

Верховный шаман России предсказал хороший урожай в 2025 году

Россия в 2025 году может рассчитывать на спокойный год и богатый урожай, заявил Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую религиозную организацию шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»).

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