Верховный шаман России предсказал хороший урожай в 2025 году

Россия в 2025 году может рассчитывать на спокойный год и богатый урожай, заявил Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую религиозную организацию шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»).
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