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Исторические ворота вернулись в дом Шадрина благодаря найденной архивной фотографии

В социальных сетях её прислал один из бывших жителей здания на Херсонской, 1/7. Жители доходного дома Шадрина на Херсонской, 1/7 выражают огромную благодарность подрядчику Фонда капремонта и архитекторам, восстановившим исторические ворота.

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