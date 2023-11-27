Исторические ворота вернулись в дом Шадрина благодаря найденной архивной фотографии

В социальных сетях её прислал один из бывших жителей здания на Херсонской, 1/7. Жители доходного дома Шадрина на Херсонской, 1/7 выражают огромную благодарность подрядчику Фонда капремонта и архитекторам, восстановившим исторические ворота.