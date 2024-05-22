Немецкий говяжий рулет

Всем привет, сегодня поделюсь очень простым немецким рецептом рулета из говядины. Ингридиенты Очень тонко отрезанная говядина, именно для рулета, маринованные огурцы, лук, бекон, горчица, опционально чеснок, вино, бульон в кубике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии