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Немецкий говяжий рулет

Немецкий говяжий рулет

Всем привет, сегодня поделюсь очень простым немецким рецептом рулета из говядины. Ингридиенты Очень тонко отрезанная говядина, именно для рулета, маринованные огурцы, лук, бекон, горчица, опционально чеснок, вино, бульон в кубике.

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