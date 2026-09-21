На Запорожье из-за атаки БПЛА повреждено здание министерства АПК региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Здание в Мелитополе, в котором находится Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области, получило повреждения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ТАСС.
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