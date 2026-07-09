Скорость, адреналин и легендарный трек: Тула принимает элиту российского велоспорта

С 10 по 14 июля внимание всех поклонников велоспорта будет приковано к Туле. На полотне легендарного городского велотрека стартует масштабный марафон соревнований: Чемпионат, Кубок, Первенство России и Всероссийские соревнования соберут лучших гонщиков страны.