Скорость, адреналин и легендарный трек: Тула принимает элиту российского велоспорта

С 10 по 14 июля внимание всех поклонников велоспорта будет приковано к Туле. На полотне легендарного городского велотрека стартует масштабный марафон соревнований: Чемпионат, Кубок, Первенство России и Всероссийские соревнования соберут лучших гонщиков страны.
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