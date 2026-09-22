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Александр Вучич выразил надежду на разговор с Путиным после встречи с Лавровым

Александр Вучич выразил надежду на разговор с Путиным после встречи с Лавровым

Сербский президент Александр Вучич заявил, что рассчитывает на телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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