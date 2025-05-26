В результате ДТП все подростки были с травмами доставлены в больницу.

Global Look Press/ Maksim Konstantinov Два 12-летних мотоциклиста столкнулись на "встречке" на автодороге возле поселка Чисто Озерный Каменского района, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
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