Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 1 декабря, предложил Евросоюзу сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.