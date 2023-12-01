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Русская весна

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Членство Украины в ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии, — Орбан

Членство Украины в ЕС не соответствует национальным интересам Венгрии, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 1 декабря, предложил Евросоюзу сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

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