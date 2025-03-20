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Российской компании впервые разрешили маскироваться под иностранный бренд

Российской компании впервые разрешили маскироваться под иностранный бренд

Роспатент впервые передал право на популярный бренд западного производителя российской компании. Добиться такого решения удалось производителю кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), который с 12 марта может маскировать свою продукцию под товары шведской марки Ericsson, пишет «Коммерсантъ».

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