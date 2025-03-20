Российской компании впервые разрешили маскироваться под иностранный бренд

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Роспатент впервые передал право на популярный бренд западного производителя российской компании. Добиться такого решения удалось производителю кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), который с 12 марта может маскировать свою продукцию под товары шведской марки Ericsson, пишет «Коммерсантъ».