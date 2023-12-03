Чего нельзя делать 4 декабря, на Введение во храм Пресвятой Богородицы Елена Галицкая4 декабря представляет особое значение для православных христиан, поскольку в этот день отмечается Третья Пречистая, или Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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