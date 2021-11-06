Наука, религия и мифы Доказательство бессмертия души учёного-генетика Петра Гаряева: "душа и тело - две стороны жизни" Тема существования человеческой души и возможности существования "загробного мира" волнует человечество на протяжении тысячи лет.
Наука, религия и мифы Доказательство бессмертия души учёного-генетика Петра Гаряева: "душа и тело - две стороны жизни" Тема существования человеческой души и возможности существования "загробного мира" волнует человечество на протяжении тысячи лет.
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