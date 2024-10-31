Председатель ГА ООН Филемон Янг посетит Китай с визитом

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, министра иностранных дел КНР Ван И председатель Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН Филемон Янг с 30 октября по 3 ноября нанесет визит в Китай.