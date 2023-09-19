ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Война 1812 велась от начала до конца по плану Барклая-де-Толли. Александров Виктор Константинович.Собянин предложил...
  • Миша Потапов
    Лучше бы помогла с введением СМЕРШ.Собянин: Столица ...

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли более 1000 судов

130 бесплатных мероприятий провели летом на речных вокзалах Причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше тысячи судов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх