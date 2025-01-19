Раскрыта главная проблема для возобновления иранской ядерной программы

Постпред РФ Михаил Ульянов: ситуация по СВПД связана с позицией Белого дома Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может проясниться через два-три месяца, когда станет понятной позиция Белого дома, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете Tehran Times.