Автоперевозки из Китая в Россию в 2026 году — сроки, стоимость и особенности доставки

Автоперевозки из Китая в Россию в 2026 году остаются одним из ключевых и наиболее гибких способов доставки грузов между двумя странами, особенно для товаров, требующих относительно быстрых сроков транзита и высокой степени контроля на каждом этапе логистической цепочки.