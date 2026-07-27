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Грузоперевозки ...

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Автоперевозки из Китая в Россию в 2026 году — сроки, стоимость и особенности доставки

Автоперевозки из Китая в Россию в 2026 году — сроки, стоимость и особенности доставки

Автоперевозки из Китая в Россию в 2026 году остаются одним из ключевых и наиболее гибких способов доставки грузов между двумя странами, особенно для товаров, требующих относительно быстрых сроков транзита и высокой степени контроля на каждом этапе логистической цепочки.

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