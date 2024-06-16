«Бриджертоны» продолжают чаровать, но теряют магию: стоит ли смотреть третий сезон? Елена ГалицкаяВ третий сезон популярного сериала «Бриджертоны» вошел свежий ветер бодипозитива, сместивший расовое разнообразие, которое было в центре внимания первых двух сезонов.
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