Владимир Пластун: Талибы не пойдут в Среднюю Азию, а вот другие исламисты могут

Чего ждать от талибов во главе Афганистана населению этой страны и странам-соседяи? Отличается ли «Талибан» (организация запрещена в РФ) 2021 года от «Талибана» двадциатилетней давности? Об этом EADaily рассказал специалист по Афганистану, доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Новосибирского госуниверситета Владимир Пластун.