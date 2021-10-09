Мировое обозрение

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Владимир Пластун: Талибы не пойдут в Среднюю Азию, а вот другие исламисты могут

Владимир Пластун: Талибы не пойдут в Среднюю Азию, а вот другие исламисты могут

Чего ждать от талибов во главе Афганистана населению этой страны и странам-соседяи? Отличается ли «Талибан» (организация запрещена в РФ) 2021 года от «Талибана» двадциатилетней давности? Об этом EADaily рассказал специалист по Афганистану, доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Новосибирского госуниверситета Владимир Пластун.

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