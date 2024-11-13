Наследный принц Саудовской Аравии назвал действия Израиля в секторе Газа «коллективным геноцидом» Эр-Рияд осуждает действия Тель-Авива в секторе Газа.
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Наследный принц Саудовской Аравии назвал действия Израиля в секторе Газа «коллективным геноцидом» Эр-Рияд осуждает действия Тель-Авива в секторе Газа.
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