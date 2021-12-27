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Московские автомобилисты начали получать штрафы за стояние в пробке

Московские автомобилисты начали получать штрафы за нахождение в пробке. Один из водителей сообщил журналистам, что получил штраф за нарушение правил остановки, хотя стоял в плотном потоке машин.

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