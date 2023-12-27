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Картина дня. Финансы

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Убит египетский журналист, расследовавший покупку тещей Зеленского виллы на Красном море

Убит египетский журналист, расследовавший покупку тещей Зеленского виллы на Красном море

В Хургаде найдено тело египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави, который расследовал покупку тещей Владимира Зеленского Ольгой Кияшко виллы на побережье Красного моря за 5 миллионов долларов (460 миллионов рублей), сообщает телеканал «360».

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