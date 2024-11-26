Три человека получили ожоги ног легкой степени при прорыве трубы на улице Маршала Захарова, 48/2. Происшествие случилось ночью 26 ноября.
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Три человека получили ожоги ног легкой степени при прорыве трубы на улице Маршала Захарова, 48/2. Происшествие случилось ночью 26 ноября.