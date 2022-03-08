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Представлен первый смартфон Huawei со 108-мегапиксельной камерой и 66-ваттной зарядкой

Представлен первый смартфон Huawei со 108-мегапиксельной камерой и 66-ваттной зарядкой

Сегодня был представлен первый телефон Huawei со 108-мегапиксельной камерой, который получил название Huawei nova 9 SE.

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