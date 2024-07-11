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Песков: решение по дальнобойному оружию США в Германии ведет к холодной войне

Песков: решение по дальнобойному оружию США в Германии ведет к холодной войне

В четверг, 11 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил по поводу размещения американского дальнобойного оружия на территории Германии, назвав такие действия как шаги в сторону холодной войны.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
КАКАЯ, УВАЖАЕМЫЙ,ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, КОГДА ГОРЯЧАЯ ДАВНО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ???? ОТ ПУРГИ ДО РЕАЛИЙ ПОРА ПЕРЕЙТИ !!!! И РЕАГИРОВАТЬ НА РЕАЛИИ, А НЕ НА &quot;ХОЛОДНУЮ&quot; ВОЙНУ !!
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