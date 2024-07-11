Песков: решение по дальнобойному оружию США в Германии ведет к холодной войне

В четверг, 11 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил по поводу размещения американского дальнобойного оружия на территории Германии, назвав такие действия как шаги в сторону холодной войны.
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