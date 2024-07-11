Песков: решение по дальнобойному оружию США в Германии ведет к холодной войне

ВМ

Владимир Моргунов

КАКАЯ, УВАЖАЕМЫЙ,ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, КОГДА ГОРЯЧАЯ ДАВНО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ???? ОТ ПУРГИ ДО РЕАЛИЙ ПОРА ПЕРЕЙТИ !!!! И РЕАГИРОВАТЬ НА РЕАЛИИ, А НЕ НА "ХОЛОДНУЮ" ВОЙНУ !!