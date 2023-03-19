Министры иностранных дел Украины и Китая обсудили значение принципа “территориальной целостности”

В редком телефонном разговоре со своим украинским коллегой в четверг министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин обеспокоен давним конфликтом с Россией, выходящим из-под контроля, и призвал к переговорам с Москвой о политическом решении.
В редком телефонном разговоре со своим украинским коллегой в четверг министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин обеспокоен давним конфликтом с Россией, выходящим из-под контроля, и призвал к переговорам с Москвой о политическом решении.
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