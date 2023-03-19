smi.today

4 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Это стая непуганых хохлятских пердолётов охраняют небо Салорейха.Жители Киева сооб...
  • Николай Герасименко
    Этот БПЛА упал?Опубликовано виде...
  • Сергей Бессонов
    Судя по сообщениям с передовой СВО, украинцы практически кончились - в эфире исключительно польская и английская речь...Власти Польши наз...

Министры иностранных дел Украины и Китая обсудили значение принципа “территориальной целостности”

Министры иностранных дел Украины и Китая обсудили значение принципа “территориальной целостности”

В редком телефонном разговоре со своим украинским коллегой в четверг министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин обеспокоен давним конфликтом с Россией, выходящим из-под контроля, и призвал к переговорам с Москвой о политическом решении.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх