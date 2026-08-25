Замкомандира Граф рассказал о противотанковых рвах ВСУ у Матяшева

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Три противотанковых рва были вырыты украинскими войсками вокруг населенного пункта Матяшево, рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск "Центр" с позывным Граф.
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