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ТАСС

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Замкомандира Граф рассказал о противотанковых рвах ВСУ у Матяшева

Замкомандира Граф рассказал о противотанковых рвах ВСУ у Матяшева

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Три противотанковых рва были вырыты украинскими войсками вокруг населенного пункта Матяшево, рассказал ТАСС замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск "Центр" с позывным Граф.

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