Исследование утверждает, что ИИ может повысить выявляемость рака молочной железы на 21%

Американская программа скрининга молочной железы доказывает потенциальные преимущества использования искусственного интеллекта (ИИ) в маммографии: вероятность выявления рака у женщин, заплативших за сканирование с использованием ИИ, на 21 % выше.
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