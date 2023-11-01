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Келдон Джонсон вырвал мяч из рук Кевина Дюрэнта и стал автором победного попадания в игре с «Санз»

Келдон Джонсон вырвал мяч из рук Кевина Дюрэнта и стал автором победного попадания в игре с «Санз»

«Сан-Антонио» вырвал победу на последних секундах матча с «Финиксом» в гостях. За 6,8 секунды до сирены Виктор Вембаньяма добавил сверху после промаха, сократив отставание «Сперс» до «-1».

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