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Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи

Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи

Видов гельминтов, или глистов, — множество, и один из них — печеночный сосальщик. Как рассказал Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, попадая в тело человека, этот паразит обычно выбирает для обитания печень, легкие или кровеносные сосуды.

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