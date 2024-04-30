Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи

Видов гельминтов, или глистов, — множество, и один из них — печеночный сосальщик. Как рассказал Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, попадая в тело человека, этот паразит обычно выбирает для обитания печень, легкие или кровеносные сосуды.