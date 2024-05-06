Экскурсию по экоцентру «Собиратор» покажут на mos.ru утром 6 мая

Экоцентр «Собиратор» проведет для зрителей mos.ru эксклюзивную экскурсию. Специалист отдела просвещения организации Екатерина Телегина расскажет, как сократить количество отходов, почему их нужно сортировать на категории и правильно подготавливать перед сдачей, а также зачем нужны подобные пункты приема.
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