Индия: семь человек погибли и шесть получили ранения в результате обрушения пятиэтажного здания возле южного кампуса Делийского университета в районе Сатья Никетан в Нью-Дели во второй половине дня 6 сентября.
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