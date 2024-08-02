Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ отыгрываются за поражения на мирных жителях  

ВСУ отыгрываются за поражения на мирных жителях  

За свои поражения на линии фронта подразделения ВСУ отыгрываются на мирных жителях. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила спортсменка, волонтер, военный корреспондент Марьяна Наумова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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