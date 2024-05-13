Новое правительство РФ может привести страну к смене экономической модели

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Новый состав правительства России обозначает смену экономической модели страны – теперь упор будет поставлен на развитие промышленности и технологий, транспорта и аграрного сектора.
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