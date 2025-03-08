В НАСА пообещали убрать неполадки ракеты, на которой полетит космонавт из РФ

Специалисты НАСА ведут работу по устранению неполадок обшивки двигателей корабля Crew Dragon, готовящегося в ближайшее время отправиться к Международной Космической станции с экипажем, в составе которого будет российский космонавт Кирилл Песков, сообщил руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кен Бауэрсокс 8 марта на телефонном брифинге с журналистами.