РИА: прокурор просит 24 года крымчанину, следившему за Царевым перед покушением

Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 24 года лишения свободы жителю Крыма Петру Жицкому, который обвиняется в слежке за экс-депутатом Рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб.
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