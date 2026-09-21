Лимит, распределение, перечисление, использование: почему украинские миллиарды не сходятся в одну строку

Сорок два миллиарда долларов на оборону за январь–август против тридцати девяти, которые дали внутренние доходы и внутренние заимствования.
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