Переговоры в конгрессе провалились, США грозит шатдаун

Члены Конгресса США в выходные не смогли прийти к соглашению по избежанию шатдауна. Была упущена последняя возможность предотвратить надвигающийся крайний срок вынужденной приостановки работы правительства США (шатдауна), так как законодатели отказались от предварительных планов огласить текст закона о сделке по финансированию вечером 25 февраля, пишет Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии