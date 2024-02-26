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Переговоры в конгрессе провалились, США грозит шатдаун

Переговоры в конгрессе провалились, США грозит шатдаун

Члены Конгресса США в выходные не смогли прийти к соглашению по избежанию шатдауна. Была упущена последняя возможность предотвратить надвигающийся крайний срок вынужденной приостановки работы правительства США (шатдауна), так как законодатели отказались от предварительных планов огласить текст закона о сделке по финансированию вечером 25 февраля, пишет Washington Post.

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