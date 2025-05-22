Лучшие онлайн-платформы для учёбы

В современном мире образование больше не ограничивается аудиториями и учебниками. Онлайн-платформы стали настоящим спасением для тех, кто хочет учиться в удобном темпе, осваивать новые профессии или просто расширять кругозор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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