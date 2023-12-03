Если не знаешь, как сделать человеку приятно - скажи ей, что ты неправ

Дед говорит внучке-студентке:-В мое время девушки еще умели краснеть!-Представляю, что ты им говорил! - Скажите, доктор, а когда меня выпишут?- Так ведь вчера приходила ваша жена с нотариусом и паспортисткой изЖЭКа.