Если не знаешь, как сделать человеку приятно - скажи ей, что ты неправ

Дед говорит внучке-студентке:-В мое время девушки еще умели краснеть!-Представляю, что ты им говорил! - Скажите, доктор, а когда меня выпишут?- Так ведь вчера приходила ваша жена с нотариусом и паспортисткой изЖЭКа.
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