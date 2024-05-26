Лукашенко заявил о возможности возобновить отношения с грузинским народом

Президент Белоруссии считает, что грузины и белорусы имеют много общего для продолжения сотрудничестваАлександр Лукашенко выразил уверенность в том, что в ближайшее время Белоруссия и Грузия смогут возобновить полноценное взаимодействие по всем направлением.