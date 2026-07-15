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1068 километров на «Явах» и «Ижах»: в Тверской области зародился новый мотонорматив «Дедан»

1068 километров на «Явах» и «Ижах»: в Тверской области зародился новый мотонорматив «Дедан»

Ретро-техника в деле: в России официально запущен норматив «Дедан». Друзья, у нас отличные новости для всех, кто не представляет свою жизнь без запаха бензина и звука моторов ушедшей эпохи!  В Тверской области официально запущен новый мотонорматива — «Дедан».

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